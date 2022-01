A San Siro è il Venezia a passare in vantaggio al 19' con Henry che di testa supera Skriniar e mette in rete il bel cross di Ampadu, senza che Handanovic possa fare molto.

Il pareggio per l'Inter arriva al 40'. Perisic, in area servito da Darmian, tira a colpo sicuro verso la porta difesa da Lezzerini che però riesce a respingere, ma che nulla può sulla ribattuta di Barella che mette in rete da pochi passi.

Il Venezia nella ripresa continua a tenere bene il campo, senza lasciarsi schiacciare dagli avversari. E quando sembra esser riuscito a portare a casa almeno un punto, al 90' Dzeko svetta su Caldara (anche appoggiandosi con un braccio sulle spalle dell'avversario) e di testa mette in rete il perfetto cross di Dumfries.

Con questo successo l'Inter, in classifica, sale a +5 sul Milan pur avendo ancora una partita da recuperare e dopo la sosta ci sarà il derby. Il Venezia, invece, resta invece a 18 punti, a +2 sulla zona retrocessione.

Così Dzeko a fine partita:

"Quando fai gol all'ultimo minuto è normale esultare con rabbia, ci mancavano sicuramente i miei gol ma la cosa importante è che la squadra vinca. È stato bellissimo segnare al 90'. Il Mister capisce di calcio, ha giocato a pallone e sa che posso risolvere il match anche all'ultimo, anche quando un attaccante non fa bellissime partite.Non esistono match facili in Serie A, oggi si è visto e forse è stata una delle più difficili quest'anno. Noi però veniamo da due partite da 120' nelle coppe e da una sfida difficile a Bergamo. Ci sta ogni tanto soffrire, ma l'importante è vincere e portare a casa i tre punti. Loro hanno difeso in tanti e c'erano pochi spazi, ma serve pazienza per trovare il gol.La sosta viene al momento giusto, siamo un po' stanchi e speriamo che il campo migliori perché le partite poi diventano difficili con un terreno di gioco così. La palla si fermava tanto e tutto è più difficile. Ora riposiamo e poi penseremo al Milan. Oggi abbiamo vinto, anche soffrendo, ma erano importanti i tre punti".







Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1484973293920739334