“La lunga via dell’obbedienza” è il tema scelto quest’anno per l’iniziativa ‘Equip’, giunta già alla sesta edizione, organizzata dai coordinatori del settore Gioventù dell’Esercito della Salvezza italiano, i capitani Christopher e Jessica Welch, che avrà luogo a Torre Pellice, in provincia di Torino, da venerdì 21 a domenica 23 aprile.

“Il tema scelto quest’anno è quello dell’ubbidienza - spiega la capitana Jessica Welch -, un tema oggi purtroppo un po’ trascurato ma che è importante. L’iniziativa è naturalmente aperta a tutti, salutisti e non, dai 15 ai 95 anni, e si propone di dare ai credenti strumenti e opportunità per crescere nella propria fede e imparare a viverla e in modo intenzionale nel quotidiano per l’avanzamento del Regno di Dio”.

“Sarà una tre giorni intensa – continua l’ufficialessa – che, partendo dallo studio di Atti 2, 42-47, si articolerà in laboratori, ad esempio su come relazionarsi con la gioventù di oggi o su come rapportarsi coi rifugiati, e nell’esperienza di un club del libro attraverso la lettura in comune di alcuni capitoli del volume di Eugene H. Perterson, ‘Ubbidire a lungo e in una sola direzione’. Faremo anche una veglia di preghiera a staffetta di ventiquattro ore in una tenda montata per lo scopo”.

“Oltre a me a mio marito Christopher – conclude la capitana Welch -, gli altri conduttori saranno i tenenti colonnelli Andrew e Darlene Morgan a capo del comando Italia e Grecia dell’Esercito della Salvezza, la capitana Sarah Ilsters della Lettonia e il capitano Temo Galustian, responsabile della Gioventù dell’Europa dell’Est, senza dimenticare il Coretto Valdese di Torre Pellice. Il costo, comprensivo di pasti, è di soli 50 euro. Mentre per il pernottamento consigliamo di rivolgersi alla Foresteria Valdese di Torre Pellice o alla casa di Wendy. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 10 aprile via Whatsapp scrivendo al numero +39 3913728079, che si può utilizzare anche per chiedere informazioni”.