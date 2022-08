di Carlo Signoretti - SpettegulesMilanoNews

Con le grandi kermesse musicali made in Italy, nell'estate del post pandemia, non poteva mancare il Summer tour televisivo che ormai da 9 anni sta riportando il "Mito" del festival del Girasole in giro per il mondo, parliamo ovviamente del "Cola Drink"FESTIVALBAR.

Numeri pazzeschi in ordine di presenze pubblico per tappa, oltre 100 artisti nazionali ed internazionali, alternatosi sul suo grande palco sia nelle tappe italiane che estere (Svizzera, Lettonia, Russia, Germania), questi i suoi numeri impressionanti. Il sogno del giovane produttore discografico/artistico (già volto Rai), ANDREA LYBRA, nonché procuratore di svariati Big della musica e della tv italiana, è quello di ricollocare il prima possibile questa kermesse itinerante nei palinsesti televisivi Rai o Mediaset e con i numeri pazzeschi che sta macinando da anni, non è difficile pensare che presto possa riuscirci davvero. «Non mi sono mai arreso all'idea della scomparsa del grande FESTIVALBAR che ha segnato indelebilmente la mia crescita artistica nonché umana, il mio sogno iniziato nel 2014, fu quello di riportare a distanza quasi di 20 anni dall'ultima edizione, il suo Mito nelle piazze italiane e europee»,

ce lo racconta proprio Andrea Lybra, il suo produttore nonchè ideatore. L'ultima tappa del Summer tour prima della pandemia, fu realizzata ad ALIFE di Caserta, piccola cittadina montana alle pendici del monte Matese che improvvisamente si vide "invadere" da oltre 50,000 presenze provenienti da tutta Italia, per assistere a quella data evento, ed ecco che a distanza di quasi tre anni si va verso un clamoroso Bis.

Questa volta, per sottolineare l'identità cittadina del luogo preposto ad accogliere nuovamente l'evento, è stato opportunamente realizzato il brand ALIFEstival by "Cola Drink" FESTIVALBAR che ovviamente non vuole assolutamente contrapporsi al sacro nome del live tour televisivo, bensì creare un proseguo di crescita annuale e dunque della sana continuità. La tappa infatti è racchiusa in un calendario di eventi religiosi e civili dedicati alla Madonna Della Grazia. Ma chi saranno quest'anno i super ospiti che si alterneranno sul Palco? Andiamo per gradi!

Anzitutto alla conduzione, dopo la fortunata stagione del 2019 di Antonio Zaquila, Paolina Bjen e Floriana Secondi, quest'anno lo "scettro" è passato in mano al carismatico e talentuoso Gino Aprile, (tanti anni volto del programma Scherzi a Parte, nonché cooconduttore del Festival di Napoli sempre sulle reti Mediaset e protagonista nel programma di Diego Abatantuono "Ecceziunale Veramente" ed in onda sul gruppo La7) e coadiuvato dalla giovanissima e bellissima Michela Garofalo (Miss Napoli Fashion Week).

Per quanto riguarda invece i nomi dei Cantanti che saliranno sul palco, possiamo dare al momento per sicure le presenze di ROCCUZZO (giovanissimo volto che ha scalato in pochissimi mesi le vette della discografia italiana con numeri vertiginosi, risulta infatti essere il più cliccato del 2021 con un trend che sembra ormai essere inarrestabile collezionando successi consecutivi), ROBERTA FACCANI, ex voce dei Matia Bazar con uno splendido terzo posto a Sanremo 2005 con la splendida Grido D'Amore e un settennato tremendamente importante per successi e tour in giro per il mondo e ora reduce dal successo al fianco del grandioso RENATO ZERO nel musical Zerovskij solo per amore, il talentuoso ed amatissimo CALMA, reduce dall'ultima edizione di AMICI di Maria De Filippi, e sempre dal talent show del gruppo Mediaset, la bellissima FEDERICA MARINARI di qualche edizione fa.

Non potevano ovviamente mancare oltre ai volti giovani, le glorie e le penne prestigiose del nostro cantautorato italiano ed ecco che la tappa andrà ad accogliere uno dei numeri uno in assoluto, FRANCO FASANO ( alcune delle sue perle da annoverare, E mo' e mo' di Peppino Di Capri, Ti lascerò per Fausto Leali ed Anna Oxa, brano che vince il Festival di Sanremo 1989, Regalami un sorriso per Drupi, Certe cose si fanno di Mina e Una sporca poesia di Fiordaliso). Ecco, questi sono alcuni dei nomi che sono trapelati ed arrivati alle nostre orecchie, presto ne sapremo di più sicuramente, ma nel frattempo c'è da scommetterci che si stiamo preparando un nuovo evento all'ombra del grande Girasole e che richiamerà a se tantissimi ragazzi e famiglie come sempre.