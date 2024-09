Ormai pluriennale luogo di riferimento per gli amanti del ballo, la scuola “Dancing Art”, diretta sapientemente dal maestro Salvatore De Mariano, è diventata nel corso del tempo un’esemplare fucina di talenti grazie ai numerosi stages con esperti di settore, consentendo agli allievi di ampliare il loro bagaglio di competenze. Di particolare rilievo è in questi giorni l’ammissione al sesto e settimo corso nella Scuola di Danza Balletto di Roma per Federica Grillo, talentuosa diciannovenne filippese col ballo nel suo DNA.

Danzatrice non solo classica, ma anche moderna, fin dalla tenerissima età (appena quattro anni!) ha mosso i primi passi alla “Dancing Art” di Salvatore De Mariano prevalentemente coi maestri Gina Giammello, Alessia De Mariano e Davide Telleri. “Grazie a Salvatore ho partecipato a tanti stages formativi per confrontarmi con diverse altre esperienze per una propria crescita professionale, – ha chiosato Federica – .La danza è una componente fondamentale per la mia vita, poiché continua a farmi percepire meravigliose sensazioni”.

Singolare è l’aneddoto da lei raccontato, allorquando assistendo all’età di tre anni al musical, messo in scena da Salvatore De Mariano, dal titolo “La Sirenetta”, la cui protagonista Alessia fu la persona, che l’aveva ispirata iniziandola al suo attuale percorso artistico. Soddisfatta per i quindici anni trascorsi alla “Dancing Art”, che l’ha vista sempre più protagonista nei vari musical inscenati da Salvatore De Mariano, da tempo consacrato sovrano assoluto del genere a livello regionale, Federica Grillo ha maturato un’esperienza sempre più temprata e riconosciuta da un’ampia platea di addetti ai lavori. Per lei il balletto deve contenere una pluralità di messaggi, serbando esso il potere di parlare col corpo di qualsivoglia argomento per sensibilizzare costantemente il pubblico. Raggiante per l’obiettivo raggiunto è il maestro Salvatore De Mariano, che non nasconde le sue ambizioni di progresso artistico:

“Ho tanti progetti in cantiere, fra cui un’Accademia di danza legalmente riconosciuta. La continua collaborazione con istruttori d’alto livello costituisce per me un imperativo categorico allo scopo di ampliare il bagaglio di capacità dei miei allievi”. – ha commentato Salvatore De Mariano – “Dal mio punto di vista tutta la danza trae origine da quella classica, poiché si fonda sul rigore della tecnica accademica, che, una volta acquisita, è propedeutica allo studio di altri generi di danza, definiti in forme originate dalla danza classica per poi evolversi in quella moderna, improntata a una maggiore e nuova libertà”. Non a caso egli concepisce la danza un’espressione d’arte, dove il ballerino si libra in uno spazio, in cui il suo corpo si trasforma per vivere l’energia dei ritmi affrancando i propri sentimenti e le proprie emozioni.

Secondo lui la danza ha subìto contaminazioni con altre discipline ginniche, per cui si perde la percezione della sua essenza, mancando la divulgazione di informazioni corrette sulla funzione precipua del balletto, intesa come la forma d’arte più intensa e appassionata, sublime, carismatica, attraverso cui il corpo esprime le sensazioni più ermetiche e recondite, spogliando la mente da qualunque limite e inibizione, convincimento fatto proprio anche da Federica Grillo, astro nascente, destinata a diventare una fulgida stella, che con la sua grazia e dolcezza non mancherà d’instaurare la grande bellezza, della quale l’umanità ha tanto incommensurabile necessità.