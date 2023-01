Nonostante i 40 punti che in Serie A dividono le due squadre, la Cremonese, al Maradona, ha superato il Napoli negli ottavi e si è qualificata ai quarti della Coppa Italia dove incontrerà la Roma. Sulla panchina dei lombardi ha fatto il proprio debutto il neo allenatore Ballardini, subentrato da un paio di giorni all'esonerato Alvini.

La Cremonese è andata ion vantaggio con Pickel al 18'. Alla mezz'ora ha avuto l'occasione per portarsi sul 2-0, ma la palla è stata calciata sopra la traversa. Al 33' Juan Jesus pareggia di testa su una mischia in area nata da una respinta di Carnesecchi. Il gol viene convalidato dall'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, nonostante il calciatore del Napoli "passeggi" sul portiere della Cremonese!

Tre minuti dopo, la squadra di Spalletti va sul 2-2 grazie ad un colpo di testa di Simeone. Nella ripresa, poco prima del novantesimo, Afena-Gyan gela il Maradona con il gol che manda le due squadre ai supplementari. Spalletti mette in campo anche i titolarissimi, ma il Napoli non riesce a segnare, nonostante la Cremonese giochi gli ultimi 10 minuti di partita in dieci per il secondo giallo rimediato da Sernicola, anche se non bisogna dimenticare il doppio legno (palo - traversa) preso da Simeone.

Ai rigori, la Cremonese non sbaglia mai, mentre per il Napoli risulta decisivo l`errore di Lobotka.



Così Spalletti ha commentato la batosta di cui è stata vittima la sua squadra:

"Dovevamo chiudere la partita quando eravamo in totale controllo del risultato, non siamo brillanti ma vanno fatti i complimenti anche alla Cremonese.Siamo dispiaciuti. La delusione c'è tutta, perché non siamo stati bravi come al solito. Però va detto che la partita era in piena sicurezza, poi è arrivato questo gol nel finale, ma prima abbiamo sbagliato 2 ripartenze con l'uomo in porta e poi dopo nei supplementari abbiamo colpito un palo a porta vuota.In ogni caso sappiamo che tutte le partite sono difficili, perché anche l'avversario gioca con entusiasmo e coraggio e se non si chiude il match poi rischi fino alla fine.La partita ce l'avevamo in perfetta gestione poi nel finale abbiamo concesso un paio di cross che ci hanno sorpresi. Non ci siamo espressi male, anzi per larghi tratti eravamo superiori, però sicuramente abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità.Forse ci è mancata lucidità, siamo stati frenetici e meno puliti sul piano della tecnica e siamo finiti ai calci di rigore. Complimenti alla Cremonese per la prestazione, noi dobbiamo ripartire subito ritrovando la piena brillantezza".

Queste le parole del neo allenatore della Cremonese, Davide Ballardini: "È una vittoria che vale, perché abbiamo disputato una buona partita: la prestazione conforta in quanto offerta contro una squadra più forte. Per noi è un buon punto di partenza ma d'ora in avanti si dovrà fare altro. La Cremonese ha dimostrato di essere squadra e di volersela giocare fino in fondo con questa attenzione. Siamo stati sempre squadra stasera. In campionato è una situazione difficile, ma cercheremo di fare il meglio sempre da squadra. Siamo arrivati tre giorni fa e per ora abbiamo lavorato sui principi generali, sulla fase difensiva, sullo spazio da occupare, sulle pressioni da portare. Dobbiamo continuare a conoscerci".





