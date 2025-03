All'Istituto Comprensivo S. G. Bosco di Campobello di Licata si è svolto un importante progetto nel segno della continuità educativa, un momento di incontro e condivisione pensato per accompagnare i più piccoli nel delicato passaggio dalla scuola dell'Infanzia alla scuola Primaria.

Gli alunni delle classi prime del "plesso via Tevere" hanno accolto con entusiasmo i "piccoli bruchetti" della scuola dell'Infanzia "Pascoli", pronti a trasformarsi in splendide farfalle e a spiccare il volo nel loro nuovo percorso scolastico. Un grande Circle Time ha dato il via all'iniziativa: la storia del Bruco Maisazio ha fatto da filo conduttore, permettendo ai bambini di ascoltarsi, confrontarsi e giocare insieme in un clima sereno e accogliente.

L'attività è stata organizzata con grande cura e professionalità, grazie al lavoro di squadra coordinato dalle funzioni strumentali Maria Rita Bonetta e Liliana Fadda, con la collaborazione delle referenti Cinzia Cancialosi e Maria Giordano.

L'infaticabile insegnante Maria Rita Bonetta ha sottolineato l'importanza della continuità educativa con queste parole:

"La continuità non è una semplice trasmissione di informazioni tra ordini di scuola, ma una condivisione di obiettivi formativi ed esperienze coinvolgenti, nel rispetto delle peculiarità di ciascuno. Rendere rassicurante il passaggio è fondamentale per i bambini, e la loro gioia è la nostra più grande soddisfazione. Le pratiche dialogiche messe in atto danno ottimi risultati, come dimostrano le loro espressioni felici e frasi spontanee come 'Questa scuola è bella!' o 'Sei una maestra simpatica!'."

L'evento è stato arricchito da un bellissimo e gioioso canto di accoglienza, accompagnato musicalmente dall'insegnante Virginio Piazza e dal collaboratore scolastico Massimo Spatola alla chitarra.

A rendere ancora più speciale la giornata, una piccola mostra con i lavori realizzati dai bambini più grandi, seguita da un tour alla scoperta degli spazi della scuola primaria. Il tempo è volato in un clima di gioia e spensieratezza, lasciando nei piccoli ospiti un ricordo positivo e rassicurante del loro futuro scolastico.

Anche le classi prime del plesso Don Bosco hanno riservato un'accoglienza speciale ai bambini delle sezioni Edison, Carnevale e Marconi con una giornata ricca di attività ispirate alla storia del bruco, utilizzata come sfondo integratore per proposte didattiche trasversali e interdisciplinari.

Grazie a questo progetto, l'IC S. G. Bosco ha dimostrato ancora una volta come la continuità educativa possa essere vissuta come un'opportunità di crescita serena, con momenti di condivisione che rendono il passaggio da un ordine di scuola all'altro un'esperienza entusiasmante e rassicurante per ogni bambino.

(Calogero La Vecchia)