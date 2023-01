Il nuovo brano dell’artista bergamasco.

Il coraggio di saper scegliere. Roccia porta all’interno di un brano il sapore dolce di un bacio e il salato che il bacio stesso lascia quando tutto finisce, proprio come quando ci si immerge in mare.

L’artista invita gli ascoltatori ad essere in grado di scegliere nelle relazioni, e non sempre essere scelti, per paura di restare soli o perché si desidera fortemente una relazione. Perché si sa, quando si desidera ardentemente una cosa, poi finisce quasi sempre male.

Giuseppe Roccia, in arte ROCCIA, è nato nel gennaio 1990 a Seriate (BG). Educatore di professione e da sempre appassionato di musica di hip hop. I suoi testi raccontano storie di vita vissuta, dall’amore ai problemi sociali, sempre con toni leggeri e a tratti ironici. È un artista che non si identifica in etichette musicali univoche ma cerca sempre di esprimere i suoi sentimenti ed emozioni senza porsi limiti e ricercando le sonorità che lo rappresentino al meglio. Tra la discografia di Roccia si segnala l’album “Punto e a capo" prodotto da David Zampini e l’Ep "Canzoni dal divano”, con i due artisti liguri Alchimista e Stranisconi realizzato durante il primo lockdown nazionale del 2020. I brani di Roccia sono stati trasmessi da diverse radio, tra cui anche Radio Bruno, Radio Action, Radio Stereo Città Padova e Radio Delta 1. Dal 2021 ad oggi Roccia ha calcato diversi palchi portando i suoi brani live, da Milano fino a Foggia, passando per Viareggio e Roma. Il 2022 è proseguito con altre date come Il Clamore Festival a Bergamo, la Festa della Musica a Brescia e una serata al Barrio's Live, locale storico di Milano. Roccia è stato anche ospite nelle date del tour estivo di Scaccabarossi e la sua band. Artista orobico pop con il quale ha collaborato in featuring per il singolo “Freud”. Potete ascoltare tutta la discografia di Roccia su Spotify, Apple Music e nei principali digital stores. Attualmente Roccia è al lavoro con il produttore David Zampini.

Etichetta: Orangle Srl - www.oranglerecords.com

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/giusepperoccia/?hl=it

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/2DSKrvZjrRnacoVs6INiuE?si=6eLUYJBoR-ywoGTfis1JeQ

TIK TOK: https://www.tiktok.com/@giusepperoccia

l’altoparlante - comunicazione musicale

www.laltoparlante.it

[email protected]