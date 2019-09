Per chiudere in bellezza l’estate torna From my House in da House

I vinili di DJ Giovannino conquistano una nuova piazza a Roma e torna From My House In Da House: vinili e good vibes nel centro della Città Eterna.

26 settembre, ore 18.00 – 23.00, Piazza Margana - Roma

Celebrare la fine dell’estate non è mai stato così bello. Giovedì 26 Settembre, Piazza Margana (Roma) si anima con From My House In Da House, il terzo appuntamento del format ideato da Giovanni La Gorga, aka DJ Giovannino, che quest’anno sostiene la lotta al tumore al seno con Komen Italia - organizzazione basata sul volontariato in prima linea nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale, presente all’evento. Durante la serata sarà possibile sostenere i progetti di Komen Italia e conoscere le piccole azioni quotidiane che possono salvare la vita di tante donne.

Di fronte all’abbandono del cuore della Capitale da parte dei cittadini, la musica non si ferma. From My House In Da House si ripropone di riportare movimento, musica e cultura nel centro storico più amato al mondo. Il centro di Roma può essere ancora il nucleo pulsante della vita cittadina: un luogo dove incontrarsi, ascoltare buona musica e divertirsi insieme. Questo l’obbiettivo principale degli organizzatori di From My House In Da House: riportare i romani al centro della loro città con una proposta di intrattenimento fuori dagli schemi.

“C’è tanta voglia di fare musica e di regalarla ad un pubblico che non sia solo quello dei club” ha dichiarato Giovannino “questo progetto nasce dalla voglia di protestare in maniera pacifica contro l’abbandono da parte dei cittadini del centro storico per via della carente offerta di attività socio culturali e di divertimento spontaneo. Così cerco di riportare i romani in questi luoghi bellissimi e particolari, dove loro non si soffermano più, e che hanno avuto una mutazione sempre più a misura di turista, a suo uso esclusivo; ci provo almeno per un giorno…”

Nei due precedenti appuntamenti - a Via della Pace e Piazza Campo de’ Fiori - giovani, famiglie, appassionati di musica e ospiti Vip - come Asia Argento, Violante Placido e Adamo Dionisi - si sono lasciati coinvolgere con grande entusiasmo nel dj-set di Giovannino; a confermarlo, alcuni commenti sui social:

“Questo IDOLO del Terzo Millennio spara musica dalla sua camera creando un party spontaneo! C'è ancora speranza a questo mondo…!”

L’appuntamento con la terza serata di From My House In Da House è giovedì 26 Settembre dalle ore 18.00 in Piazza Margana.