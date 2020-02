La nuova opera di Tvboy - noto esponente della street art - raffigura gli amanti del celebre Il Bacio di Hayez che indossano la mascherina e tengono in mano l'Amuchina.

Il titolo dell'opera è: "L'amore ai tempi del Co...vid-19", un infinito richiamo all'arte e alla attualità.

Lo stencil su adesivo si trova a Milano...



Ma qualcuno non l'ha apprezzata, anche se l'autore non si dà per vinto...