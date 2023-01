Un titolo che può dire tutto e niente. Un’informazione reale e sincera, ma dolce e empatica per tutte le donne operate di cancro al seno che hanno affrontato una mastectomia laterale o bilaterale, o una quadrentoctomia e devono vivere un post operatorio.

L’idea, il sogno, mio di scrittrice e di Stella Maris Glowinski Massofisioterapista, era realizzare un libro, un manuale per far vivere nel modo più tranquillo e sereno un momento certamente difficile, imparando a conoscere e affrontare gli effetti collaterali che possono sorprenderci e disturbare.

A volte una mano gonfia, le dita che fanno male, un braccio gonfio, la spalla dolorante o la schiena, il respiro che sembra mancare li sottovalutiamo restando in attesa che passino oppure prendiamo un antidolorifico. Possono trasformarsi, diventare invadenti, aggredire le nostre giornate e renderle difficili.

Se li conosciamo, se impariamo a leggere le avvisaglie allora sapremo affrontarli nel modo giusto e potranno essere eliminati o ridotti così tanto da garantire di nuovo una vita tranquilla. Ma anche le conseguenze della radioterapia, la pelle, l’esposizione al sole, i lavori in casa che possiamo o non possiamo fare. Come proteggere il nostro corpo e traghettarlo verso un dopo sereno che tanto speriamo e vogliamo. E poi come parlare ai figli, i rapporti con il nostro compagno/marito, le relazioni amicali e professionali. I nostri caregiver.

Insomma un viaggio che davvero conduce al dopo con consapevolezza e voglia di tornare a essere quello che siamo sempre state. Uno strumento, un vero strumento per le donne. Un’informazione indispensabile che le donne dovrebbero avere per una vita serena. Per vincere la paura del dopo e camminare con tranquillità la vita.

Cara Donna, abbi cura di te!

Con affetto a tutte le donne....

Tutti i proventi sono devoluti all’Associazione Zittocancro

