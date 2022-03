Domenica 27 marzo Damiano Vassalli, organizzatore bergamasco che da tanti anni con la sua DV Connection fa divertire la zona che va dalla sua città al Lago di Garda, compie 40 anni.

Quel giorno, anzi, ovviamente, quella sera, prende vita un evento chiamato semplicemente Family Affair, the Event. La location è il Feel di Curno (BG), il party restaurant che fa parte del Capogiro, infatti va in scena "Family Affair, The Event", un evento tutto da vivere, dalle 21:45 alle 2 del mattino.

"La primavera 2022 segna un bel momento di ripartenza, anche perché è proprio quando le giornate si allungano che tutti usciamo di più e facciamo tardi volentieri. Come sempre, è difficile capire quali saranno le novità che funzioneranno quest'estate. Senz'altro i party che iniziano già all'ora di cena e la house cantata piacciono molto", spiega Damiano Vassalli, che nel lontano 2006 faceva il PR al Capogiro di Bergamo, locale con cui oggi, dopo tante altre esperienze, continua a collaborare. E che cosa hanno in programma per la primavera estate 2022 Damiano Vassalli e la sua DV Connection? "Non è ancora il momento di parlarne, ma tra Bergamo e il Garda gli appuntamenti di certo non mancheranno", racconta.

Tornando al party del 27 marzo al Feel / Capogiro di Bergamo, in console, sul dancefloor e ai tavoli del locale, insieme a tanti amici, addetti ai lavori, in console, tra gli altri, arrivano dj come Stefano Pain e Fabio Santini, artisti che più e più volte hanno fatto emozionare gli ospiti dei party firmati DV Connection. "Family Affair, The Event nasce dalla voglia poter finalmente festeggiare con un po' di libertà, con tanti amici, colleghi e clienti, non solo in famiglia. Dei miei 40 anni, ben 20 tra l'altro li ho passati a far divertire ragazzi e adulti. Quello del 27 marzo è un traguardo importante", conclude Damiano Vassalli, che negli ultimi due anni come tutti gli addetti ai lavori del divertimento ha vissuto momenti non facili per via del Covid-19.



27/3 Family Affair, The Event @ Feel - Curno (BG) / Happy 40th birthday Damiano Vassalli

via Trento 14 Curno (BG)

Dalle 21:45 alle 02

info 349 4410654

Info su Instagram

www.instagram.com/p/Ca1WYOWAIrz/