Sono state 1.186.000 le richieste da parte dei lavoratori americani per il sussidio di disoccupazione presentate la scorsa settimana, fino al 1 agosto. Un numero inferiore di 249mila unità rispetto al dato precedente che, in molti, si aspettavano fosse replicato anche con quello pubblicato oggi.

In base ai dati del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, le cifre sono diminuite dai primi giorni della pandemia, quando i numeri settimanali per l'indennità di disoccupazione avevano raggiunto i 6,6 milioni all'inizio di aprile, ma, se non a quel livello, sono però tornate a salire nelle ultime settimane.

Gli Stati Uniti hanno registrato più di 159.000 morti per coronavirus e oltre 4,8 milioni di persone contagiate, con un numero giornaliero di nuovi casi superiore di due volte rispetto a quello registrato in primavera.

Nel frattempo, sono decine di milioni gli americani che sono in attesa del rinnovo del pacchetto di aiuti creato per l'emergenza pandemia, scaduto ormai da venerdì scorso, che garantiva un sussidio fino a 600 dollari la settimana a categorie di lavoratori per le quali non è previsto il sussidio di disoccupazione. Repubblicani e democratici stanno litigando sull'importo e sulla durata di tale aiuto.