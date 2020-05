Alle 22:33 ora italiana (16:33 ora locale) di mercoledì 27 maggio, il lancio della navetta spaziale Crew Dragon in cima ad un razzo Falcon 9 - entrambi della SpaceX di Elon Musk - dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, segna la ripresa delle missioni spaziali americane con un equipaggio a bordo.

Robert Behnken e Douglas Hurley sono gli astronauti sulla navetta che, dopo alcune ore di viaggio, giovedì 28 maggio potranno sbarcare sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Queste le immagini che riprendono la diretta dell'evento:

La particolarità di questa missione è anche segnata dal fatto che è la prima volta che la Nasa manda nello spazio propri astronauti utilizzando un razzo e una navetta di un'azienda privata.

SpaceX, da tempo, opera per mettere in orbita satelliti e "consegnare" materiali sulla ISS, ma questa è la prima volta che una sua missione ha un equipaggio a bordo.

La durata della missione di Behnken e Hurley non dovrebbe superare i quattro mesi.



AGGIORNAMENTO

Il lancio della SpaceX Demo-2 è stato riprogrammato per sabato 30 maggio, alle 15:22 ora locale (alle 21:22 ora italiana) a causa del tempo. In questo caso. l'arrivo alla stazione spaziale è previsto dopo 31 ore. La successiva finestra, nel caso il lancio di sabato dovesse essere ancora una volta rimandato, è prevista per domenica 31 maggio alle 15:00 ora locale.