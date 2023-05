Le imprese bresciane rappresentate da Confapi ed Unimatica sono intervenute al convegno “Aspettando Futuri Possibili” organizzato dall’amministrazione comunale di Partanna (TP) e fortemente voluto dal sindaco Catania.

Erano presenti alla manifestazione in rappresentanza di Confapi Brescia Alessandro Orizio ed il presidente nazionale di Unimatica Giorgio Binda, per l'amministrazione l’assessore all’innovazione Nino Zinnanti.

L’interesse ad approdare in un territorio come quello partannese è stato confermato a più riprese da Alessandro Orizio che ha esortato l’amministrazione ad effettuare delle politiche di innovazione tecnologica sul territorio importanti finalizzate alla preparazione di un terreno fertile dove gli industriali lombardi possano trovare condizioni ottimali per l’insediamento di unità di servizio e produttive.

Giorgio Binda si è soffermato sull’importanza dell’informatica e sul fatto che l’apertura di un CDR a Partanna sia di fatto un qualcosa che non può non attrarre le aziende associate in quanto è cuore pulsante di tutto il mondo tecnologico.

“Confapi conta diverse migliaia di imprese ed Olimaint è parte importante di Confapi Brescia, per questo si è schierata al fianco di una delle società storiche del tessuto bresciano che vanta oltre cinquant’anni di storia, 12 filiali nel mondo e oltre 300 dipendenti, avendo al suo interno l’unico laboratorio di ricerca ad oggi esistente al mondo che sviluppa tecnologia immersiva, per cui noi porteremo con certezza non meno di quattro delle nostre aziende che già hanno aderito al progetto, ad avviare delle loro unità operative a Partanna a partire dal 2023” Così Alessandro Orizio a conclusione del suo interveno.

Realtà cita che effettivamente sono già stati avviati dei programmi di ricerca del personale sia direttamente sia attraverso il convezionamento con i centri per l’impiego del territorio ai quali ad oggi sono stati formalmente richiesti addetti in numero non inferiore a 250 unità.

Al convegno erano presenti anche esponenti di altre imprese internazionali che hanno espresso medesimo punto di vista.