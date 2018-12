Mistmenfly è il rapper con più di 100.000 e 300.000 mila visualizzazioni a video.

Sono tre i pezzi consecutivi che raggiungono la vetta su YouTube con numeri alti, parliamo di : "Basta" , "Tachicardia" e "Non Lo Faccio Più" prodotti da Mas, produttore musicale del giovane artista diciottenne Mistmenfly. Si avvicina alla musica all'età di 12 anni grazie al figlio del compagno di sua madre. Le sue canzoni sono fonte di ispirazione per i ragazzi e ragazze dall'età di 13 e i 16 in su anche perché trattano di amore e di problemi adolescenziali.