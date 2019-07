La FTC questa settimana annuncerà di aver raggiunto un accordo con Facebook per la sanzione da 5 miliardi di dollari

Secondo fonti stampa Usa, la Federal Trade Commission - agenzia indipendente statunitense a tutela dei consumatori - questa settimana dovrebbe annunciare di aver raggiunto un accordo con Facebook che avrebbe accettato di pagare la sanzione da circa 5 miliardi di dollari comminata per non aver tutelato i dati personali degli utenti così come avrebbe dovuto anche in base a quanto dichiarato nel proprio regolamento.

Ancora una volta, così come era avvenuto quando la notizia della multa era stata diffusa per la prima volta, FTC, Dipartimento di Giustizia e Facebook si sono rifiutati di rilasciare qualsiasi commento al riguardo.

L'inchiesta della FTC, nello specifico, è relativa ai dati di 87 milioni di utenti che sarebbero stati utilizzati dalla società di consulenza britannica Cambridge Analytica, al tempo delle elezioni presidenziali del 2016.

La Federal Trade Commission dopo aver trovato l'accordo con Facebook era in attesa del via libera da parte del Dipartimento di Giustizia.