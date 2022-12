Dopo un 2022 davvero terribile, c'è molta curiosità ed attesa per capire cosa succederà al mercato delle criptovalute nel 2023. L'anno che sta finendo ha visto il mercato perdere oltre la meta della propria capitalizzazione, con criptovalute che sono scese anche di oltre il 90% del loro valore. Fallimenti a catena, arresti, e processi contro società che sono accusate di avere operato senza alcuna autorizzazione per farlo. Ecco uno dei punti chiave per il prossimo anno sarà appunto quello legato alle nuove regole che quasi sicuramente le autorità finanziarie internazionali dovranno approvare per mettere un freno alla crescita senza regole di un mercato, che rischia di mettere in pericolo la stessa stabilità finanziaria. "Sotto le tendenze del rafforzamento della regolamentazione e di un'incombente recessione economica, ci sono molti fattori associati che potrebbero far sì che bitcoin incontri un evento del cigno nero nel 2023. Un importante livello di supporto inferiore per bitcoin sarebbe di $ 10.000. Nel 2023, è probabile che la politica monetaria della Fed si allontanerà dall'inasprimento dei controlli, altrimenti l'economia cadrà in una recessione più profonda. Nel caso di politiche più flessibili e se il regolamento può essere ulteriormente implementato, Bitcoin e altre criptovalute inizieranno a riprendersi", afferma Gracy Chen, managing director di una delle aziende che ha avuto i maggiori tassi di crescita nel 2022, Bitget.

Sebbene la tendenza del bitcoin non sia affatto stabile, l'esperta dell'exchange ( borse valori delle valute digitali) che è fresco sponsor di Juventus e del neo campione del mondo, Leo Messi, si dichiara ottimista sulla sua traiettoria al rialzo.

"Con la certezza di un evento di dimezzamento di bitcoin nel 2024 e l'aumento della domanda e dell'adozione di criptovalute, il prezzo potrebbe entrare in un intervallo di $ 30.000- $ 50.000 e chiudersi al livello di resistenza di circa $ 40.000 entro la fine del 2023. Altre criptovalute seguiranno l'esempio , forse raddoppiando".

Parlando delle tendenze delle criptovalute nel 2023, Chen afferma che ci saranno alcuni trend che potranno influire parecchio sul mercato, uno dei quali sicuramente sarà quello legato alla regolamentazione. "Bitget è orgoglioso di essere uno scambio completamente trasparente e aperto. All'inizio di dicembre, abbiamo annunciato la nostra prova delle riserve dell'albero Merkle con una società di revisione di terze parti e consentiamo Dopo aver osservato tre importanti eventi di insolvenza quest'anno, tra cui Luna, Three Arrows Capital e Alameda Research, l'attività di prestito centralizzata è stata ulteriormente smentito, e la fiducia e la domanda delle persone di "prestiti decentralizzati" aumenteranno ulteriormente, inaugurando opportunità e innovazione a lungo termine per la finanza decentralizzata (DeFi). Ciò porterà alla scomparsa della maggior parte delle attività di prestito centralizzate" dice la Chen.

Sempre nel 2023 la manager di Bitget è certa che si assisterà al rapido sviluppo del settore dei token non fungibili e del metaverso. Gli NFT diventeranno parte integrante di GameFi e del mercato dell'intrattenimento.

"Nel primo trimestre del 2023 non ci saranno eventi significativi che possano cambiare radicalmente il movimento del mercato. Il settore delle criptovalute è ancora sotto pressione, il che significa che non ci si dovrebbe aspettare uno sviluppo e una ripresa rapidi. Molto probabilmente, nei primi tre mesi del 2023, Bitcoin oscillerà tra $ 17.000 e $ 18.000 e mostrerà periodicamente una crescita, per poi tornare indietro", afferma la Chen. Per quanto riguarda invece le possibilità dove investire nel 2023 la situazione sarebbe ancora piuttosto fluida e il mercato sarà certamente ancora dominato da un alta volatilità. Ma il manager di Bitget svela la sua strategia per spiegare come poter approcciare il mercato nei prossimi mesi."Come la maggior parte degli investitori, diversifico il mio portafoglio. Uso la media del costo in dollari (DCA) come strategia con bitcoin ed ether, su base mensile. Sono sicuro che queste monete mostreranno una rapida crescita nei prossimi 1-2 anni. Inoltre, ho sempre acquistato token BGB da Bitget da quando le riserve del sito sono state verificate utilizzando un albero Merkle e abbiamo aumentato il fondo assicurativo da $ 200 milioni a $ 300 milioni."

Per quanto riguarda invece Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione, secondo l'esperto è abbastanza difficile prevedere il movimento del prezzo di ETH per i prossimi 12 mesi poiché la moneta è risultata assai volatile in questi ultimi 6 mesi. La Chen analizza quindi due differenti scenari, uno positivo ed uno negativo.

"In caso di scenario negativo, possiamo prevedere una diminuzione del valore della moneta fino ai livelli di $1077-$1100. Il ruolo chiave in tale scenario sarà svolto dagli speculatori di vendite allo scoperto, che continuano a svolgere un mercato ribassista. Inoltre, l'indicatore di paura e avidità è attualmente nella zona rossa con una raccomandazione di vendita, che è un segno di una tendenza ribassista in corso che continuerà nel primo trimestre del 2023. Potremmo aspettarci un disgelo del mercato non prima della primavera del 2023. Molto probabilmente, in quel momento, ETH troverà il fondo e inizierà a riprendersi gradualmente. Nell'autunno del 2023, la moneta potrebbe raggiungere i 1.400 dollari e prendere piede fino alla fine del 2023. Se si verifica uno scenario positivo, entro la fine del 2023, ETH potrebbe raggiungere un valore di $ 1.500 e prendere piede a questo livello".