Generalmente il mese di agosto è abbastanza tranquillo per i mercati finanziari, ma quest'anno invece il nervosismo la fa da padrone.

Questo clima è frutto della ultimo report sul mercato del lavoro americano che ha riacceso il timore di una recessione.

Anche se il pericolo rimane sostanzialmente limitato, il mercato ha ulteriormente alzato un livello di allerta sui prossimi dati macroeconomici in uscita perché potrebbero incidere in modo determinante sulle scelte che la Federal Reserve farà da settembre in poi, quando comincerà a tagliare i tassi di interesse.