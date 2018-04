Trapianti da record in Italia nel 2017

Record di trapianti in Italia nel 2017: 3.950 trapianti effettuati, il numero più alto in assoluto da sempre.

Rispetto al 2016 l’incremento è di 252 trapianti mentre, rispetto al 1992 (primo anno di riferimento nelle tabelle pubblicate oggi dal ministero della Salute) i trapianti in più sono ben 2.867.

Dei 3.950 trapianti effettuati l’anno scorso (di cui 3.624 da cadavere), 2.244 sono stati di rene (di cui 1.934 da cadavere e 310 da vivente), 1.296 di fegato, 265 di cuore, 144 di polmone, 28 di rene/pancreas, 11 di pancreas e altre combinazioni.

Per quanto riguarda le donazioni nel 2017 sono stati donati in tutto 1.763 organi di cui 1.437 da cadavere e 3326 da vivente (310 rene e 16 fegato).

Ad oggi sono in attesa di trapianto in Italia 8.807 persone, di cui 6.609 per il rene, 991 per il fegato, 742 per il cuore, 354 per il polmone, 262 pancreas e 12 di intestino.

Nel 2017 per il rene l’intervento è stato effettuato con una media di attesa al trapianto di 2,1 anni, per il fegato di 4 mesi, per il cuore 9 mesi, per il polmone 1,1 anni e per il pancreas 6 mesi.