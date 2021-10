Simone Barotti torna alla ribalta con un progetto singolare. Ha rivisto in chiave Jazz una Hit internazionale della pop star Britney Spears realizzando un brano elegante assolutamente nelle sue corde. Parliamo di Gimme More (SI.FI.Record per la produzione di Valerio Ciccarelli-STUDIOVALE). Il pezzo ha raggiunto immediatamente la prima posizione su Itunes nella sezione Jazz dei brani piu' scaricati ed il video, girato dal videomaker Giuseppe Quello Là, sta avendo un ottimo riscontro.Abbiamo raggiunto telefonicamente Simonefacendogli 10 domande come nostra consuetudine.

D) Bentrovato Simone. Devo dire che una cover proprio non ce la aspettavamo da te. Come è nata l'idea?

R) Buongiorno a tutti voi. In realtà non me l'aspettavo neanche io (ride...) ma la mia etichetta mi ha chiesto di incidere delle cover e pubblicarle per dare risalto a quello che poi viene fatto nei live. Spesso nei concerti suoniamo brani di altri artisti che mi piace stravolgere e personalizzare. Ho accettato con un po' di titubanza chiedendo di avere carta bianca. Così è stato ed è nata la mia versione di Gimme More. Per questo progetto non era prevista grande promozione. Doveva semplicemente essere "qualcosa in piu'" da inserire nella mia discografia. Ma sta andando decisamente meglio di quanto pianificato.

D) Segno evidente che hai molte persone che ti seguono. Anche il video sta traghettando molti ascolti e sta permettendo di far conoscere il brano non trovi?

R) Neanche il video era previsto. Poi un giorno ero a cena con un amico che fa il videomaker e gli ho parlato del progetto. Abbiamo deciso di realizzare il video e ne abbiamo parlato alla produzione. Giuseppe Quello Là (Giuseppe Giraldi) ha fatto un gran lavoro regalando al pezzo una clip che mi assomiglia incredibilmente. Ironia ed espressione. Mi piace da impazzire.

D) Dopo l'ottimo successo estivo di "Amami da Ora" che strizzava l'occhio al raeggetton e questa rivisitazione Jazz di "Gimme More" hai ormai marchiata a fuoco la consapevolezza unanime di non possedere un genere musicale definito. Dove vuoi arrivare?

R) Arrivare da nessuna parte. Vorrei continuare il mio percorso, quello che mi ha portato fin qui. Una strada fatta di emozione e sperimentazione. Mi diverto e sono soddisfatto di quello che canto. Questa è anche la mia coerenza. Non posso propormi in qualcosa che non mi somiglia. La gente si incavolerebbe con me (ride ancora...). Quando faccio un pezzo ho già voglia di farne un'altro completamente diverso.

D) Viene da chiedersi se anche nella vita tu sia così...

R) Ho sempre progetti nella testa e non mi spaventa nulla. Mia madre mi ha sempre detto che tutto è possibile, che tutto si può fare se davvero lo si vuole. Ho seguito questa indicazione nel lavoro, nella musica e nella vita privata. Sono uno che non si arrende. Se intendi questo ti rispondo di si. Anche nella vita sono così.

D) Non deve essere facilissimo starti accanto allora...

R) Questo non lo so. Ma non credo. Io negli affetti do il 300%... quindi credo di poter dire che non sia difficile starmi vicino.

D) So che non ne parli mai della tua vita privata. Ma posso chiederti se c'è qualcuno al tuo fianco?

R) La vita privata si chiama così mica per caso. Comunque ti rispondo di si. Ma non mi piace l'idea che sia al mio fianco. E' nella mia vita. Proprio al centro. L'amore non affianca. L'amore è il centro di tutto.

D) Ho notato che spesso sei anche attaccato sui social dagli Haters. Come riesci a gestire il tuo rapporto con chi ti segue?

R) Spesso ricevo insulti gratuiti è vero. Se non ti piace quello che faccio puoi anche dirmelo nessun problema. Il fatto è che spesso si finisce per mancare di rispetto o di offendere semplicemente per antipatia. Di solito quando succede pubblico "l'insulto" cancellando la fonte. Un minuto di gloria. Per fortuna c'è anche chi condivide con me opinioni su quello che faccio anche molto costruttive. E mi piace.

D) Tornerai a suonare live presto?

R) Spero proprio di si. Ci stiamo muovendo per organizzare degli spettacoli. Ancora non è facilissimo ma la situazione si sta sbloccando. Purtroppo molti dei locali dove ero solito suonare non ce l'hanno fatta.

D) Nonostante la pandemia pero' tu hai pubblicato due brani. Paradossalmente hai continuato a lavorare

R) Ho avuto la fortuna di poter far uscire "Amami da Ora" e "Gimme More" si. Di fatto la prima è uscita con un anno di ritardo. Il buio c'è stato appunto sugli spettacoli dal vivo. Non suono un live da due anni. E' una cosa terribile

D) C'è in programma un disco nuovo? Oppure continuerai a pubblicare singoli?

R) La discografia sta cambiando. Fosse per me farei un disco all'anno con venti pezzi. Non so che risponderti. Ho molto materiale e tanti progetti. Se la situazione tornerà tranquilla sarò felice di farvi ascoltare quante piu' cose possibile

Ringraziamo Simone e ci ascoltiamo il suo utimo singolo "Gimme More".