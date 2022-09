Dopo il 2-2 nell'ultima gara disputata in trasferta contro lo Spezia, ottenuto con 2 gol del solito Arnautovic che ha permesso di portare a 3 i punti in classifica del Bologna, la sorte del tecnico Sinisa Mihajlovic pareva segnata. E così è stato.

Ieri a Casteldebole il presidente Saputo aveva già preso la decisione dell'esonero che questo martedì i suoi dirigenti hanno comunicato a Mihajlovic, recandosi a Roma.

Al summit hanno partecipato l'ad Claudio Fenucci, il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio. Il faccia a faccia è stato organizzato per arrivare ad una soluzione consensuale, ma non sembra che così si stato.

In ogni caso, non sarà Mihajlovic a sedere sulla panchina rossoblù nel prossimo match che il Bologna disputerà in casa contro la Fiorentina. Chi lo sostituirà? Tra i tecnici in questo momento liberi vi sono Roberto De Zerbi, Claudio Ranieri, Thiago Motta e Paulo Sousa... con i primi due più accreditati rispetto agli altri.