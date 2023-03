25 marzo papa Francesco ha accolto la richiesta di dimissioni presentata dal vescovo di Osnabrück Franz-Josef Bode. "Il vescovo, che ha 72 anni, e che quindi era ancora ben lontano dall'età del pensionamento, era anche vicepresidente della Conferenza episcopale di Germania. I motivi dell'allontanamento anticipato, come sempre, non vengono spiegati dalla Santa Sede, ma mons. Bode, anche nell'ambito del "cammino sinodale" della Chiesa tedesca, è stato uno dei vescovi più impegnati sulle questioni della morale sessuale, come la benedizione delle coppie gay, sul diaconato femminile e sulla possibilità di avere preti sposati (La Stampa). "Il presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons. G. Bätzing, ha manifestato un accorato “rammarico e rispetto per le dimissioni. Ti avrei avuto volentieri ancora nei prossimi anni accanto a noi in sede di Conferenza episcopale, ma comprendo la tua decisione e le conseguenze collegate a essa”. Decisione che entra nel profilo umano e spirituale che ha caratterizzato i suoi 27 anni di ministero episcopale nella diocesi di Osnabrück: attento alle vicende umane, capace di interlocuzione con le generazioni più giovani, capace di ascolto e di apprendere dalle situazioni pastorali della vita della Chiesa locale"(tratto da Settimana News). Nel maggio 2019, Bode ha dichiarato di poter immaginare sacerdoti con famiglia e lavori civili insieme a sacerdoti celibi. Nel dicembre 2021, Bode ha espresso il suo sostegno alle esigenze di riforma del cammino sinodale. Per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati le dimissioni anticipate del Vescovo Bode rattristano e sembrano essere una rinuncia di un alto esponente della Chiesa Cattolica tedesca al cammino di riforma della Chiesa. Le dimissioni di Vescovi e preti impegnati per una riforma del sacerdozio impoveriscono ancora di più le fila, già ridotte, dei servitori del Vangelo. Il gruppo dei preti sposati lancia l'appello a Papa Francesco di arginare la crisi dei preti riaccogliendo nelle parrocchie i preti sposati con regolare percorso canonico, grande risorsa per la Chiesa.