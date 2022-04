Si è conclusa l’attività di controllo operata nel territorio di Milazzo dalla Polizia Metropolitana di Messina, coordinata dal Comandante Daniele Lo Presti, con l’impiego di quattro vetture e sette operatori del Corpo, che hanno effettuato posti di controllo nella Riviera di Ponente e successivamente in via Marina Garibaldi: nel corso dell’operazione, finalizzata all’accertamento del rispetto delle norme del Codice della strada, sono stati controllati 107 veicoli ed elevati 14 verbali (2 per uso di telefonino alla guida, 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 7 per omessa revisione, 1 per guida con patente straniera e 7 veicoli sospesi dalla circolazione).

Complessivamente sono stati 20 i punti patente decurtati ed elevate sanzioni pecuniarie per un totale di 2.174 euro. Il comandante della Polizia Metropolitana Lo Presti ha espresso la personale soddisfazione per il servizio effettuato, che ribadisce l’azione già intrapresa nelle scorse settimane e punta ad assicurare la legalità ed a garantire la sicurezza della circolazione stradale sull’intero territorio metropolitano in costante sinergia coi singoli Comuni interessati dalle operazioni di controllo.

Lo Presti ha preannunciato che gli interventi, che fin qui hanno ottenuto ottimi risultati, proseguiranno periodicamente anche in futuro nel territorio del capoluogo e in quello jonico e tirrenico.