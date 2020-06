Andrea Dovizioso aveva ricevuto l'autorizzazione della Ducati per partecipare alla prima gara di motocross del campionato regionale che si svolgeva sulla pista di Monte Coralli, vicino a Faenza. Una gara di allenamento in una specialità di cui Dovizioso è un grande appassionato. Purtroppo, a causa di un pessimo atterraggio, il pilota forlivese è caduto, infortunandosi alla spalla sinistra.

Dopo le prime radiografie all'ospedale di Forlì, la diagnosi ha sentenziato una frattura scomposta della clavicola sinistra.

Per eseguire l'operazione il campione della Ducati si è recato a Modena, affidandosi al dottor Giuseppe Porcellini, che in passato aveva curato anche Valentino Rossi. L'operazione è stata eseguita domenica sera.

Come è andata?

Il dottor Porcellini lo ha spiegato ai microfoni di Sky:

“Il paziente è arrivato con una frattura scomposta di clavicola dell’estremo sternale, quindi un po’ più complicata. L’abbiamo ridotta, abbiamo messo una placca per stabilizzare. Dal punto di vista clinico le condizoini sono ottime”.

Ma la domanda che i tifosi si pongono riguarda la possibilità per Dovisioso di prendere il via al primo gran premio della stagione che si svolgerà in Spagna il pèrossimo 19 luglio, tra tre settimane:

“Con Fabrizio Borra, il suo fisioterapista”, ha proseguito Porcellini, “abbiamo già programmato un ciclo di fisioterapia per portarlo al meglio sulla moto”.

Già tra pochi giorni Dovizioso sarà di nuovo in sella ad una Ducati, per allenarsi in vista del gran premio di Spagna.

Ma sarà in grado di prendere il via?

“Dal punto di vista muscolare ce la farà, i motociclisti hanno qualcosa in più, sopportano meglio il dolore, quindi credo che ce la possa fare, anche se la Medicina non è una scienza esatta”, ha concluso Porcellini.