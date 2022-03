Fondazione Coppola è lieta di annunciare una serie di attività didattiche rivolte alle scuole del territorio vicentino. Il progetto è coordinato dalla School for Curatorial Studies Venice e curato da Carlotta Salvalaggio Benedicenti, Caterina Loperfido, Gaia Sandrelli e Linda Carluccio.

Attraverso dei laboratori gratuiti, le classi coinvolte avranno la possibilità di approfondire la storia del suggestivo Torrione di Porta Castello, sede della Fondazione, e di confrontarsi con la poetica di diversi artisti contemporanei. Aspetto peculiare dell’iniziativa, la presentazione pubblica degli elaborati degli studenti, che esporranno le loro creazioni in una mostra allestita nel suggestivo piano panoramico dell’edificio, solitamente riservato alla consueta programmazione della Fondazione e messo generosamente a disposizione per l’occasione.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da diverse scuole che inizieranno i primi laboratori in concomitanza con la mostra personale di Paola Angelini in programma dal 26 febbraio nei primi piani del torrione. Gli studenti avranno modo di confrontarsi con la poetica dell’artista o con la storia e gli aneddoti della Torre per realizzare a loro volta disegni e piccoli quadri sulla tematica scelta che verranno esposti nelle settimane successive.

Nata nel 2018 per mano del collezionista ed imprenditore Antonio Coppola, Fondazione Coppola si concentra da anni sulla promozione di giovani artisti contemporanei, fornendo al pubblico uno spazio che oltre ad essere espositivo è anche laboratoriale, rendendo così possibile l’unione fra cultura e formazione. Da questi presupposti è nata la collaborazione con la School for Curatorial Studies Venice, un programma interdisciplinare e internazionale, fondato nel 2004 da Aurora Fonda e Sandro Pignotti, che fornisce ai suoi partecipanti gli strumenti teorici e pratici per poter operare con preparazione in istituzioni pubbliche e private.

Per curare il progetto sono state infatti selezionate quattro ex-studentesse che negli scorsi mesi hanno lavorato a stretto contatto con la project manager della Fondazione Maria Pegoraro per ideare un programma didattico in cui la creatività e l’immaginazione degli studenti incontri quelle che sono le infinite suggestioni della storia e dell’arte contemporanea.

Tutte le attività sono gratuite ed è possibile ricevere il programma dettagliato dei workshop o maggiori informazioni scrivendo a [email protected] o chiamando il 3483381610 (Carlotta Salvalaggio Benedicenti) o il 3274275701 (Caterina Loperfido).