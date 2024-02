Encanto PR: “Le notizie aziendali come quelle nei giornali si trovano nei fatti come in cronaca, nelle azioni concrete. Scovarle è un mestiere che richiede specifiche competenze”.

L’ufficio di comunicazione delle imprese oggi è sempre più simile a una redazione capace di offrire contenuti vari e interessanti sia per la comunicazione interna sia per quella esterna. “Le notizie aziendali come quelle nei giornali si trovano nei fatti come in cronaca, nelle azioni concrete. Scovarle è un mestiere che richiede una precisa competenza - spiega Cristina Cobildi co-founder di Encanto Public Relations – e soprattutto una capacità di separare un tipo di narrazione commerciale da quella editoriale più efficace per coinvolgere i target ma anche per scalare la SERP di Google”.

“Diventare, per esempio, fonte accreditata di notizie nel proprio settore è una leva chiave per essere rilevanti nel sovraffollato panorama dell’informazione –continua Cristina Cobildi – Alle imprese servono la competenza per poter capire quali sono le informazioni che hanno valore di notizie e la capacità di renderle in tutti i formati di narrazione multimediale richiesti oggi dal web e dai social. Ecco perché proponiamo mini-redazioni on demand”.

Encanto conta su un team di professionisti, scelti e coordinati dall’agenzia, e li mette a disposizione delle aziende. La redazione, proprio perché è in grado di utilizzare anche esperti in più settori, riesce a fornire contenuti ad hoc per ogni target, utilizzando un linguaggio giornalistico abbinato a tecniche di SEO Copywriting per ottenere una maggiore visibilità su internet.

Sono pool di esperti, anche con forti specializzazioni, che si attivano in modo continuativo o su progetto. Dai blog ai giornali-brand, ai contenuti pensati per i social media, press release, ma naturalmente anche video release, podcast, infografiche e illustrazioni.

“Il modello che da sempre ci ha ispirato è quello delle agenzie di stampa, in grado di fornire contenuti e aggiornamenti in modo costante e capillare al loro pubblico – aggiunge Roberto Gazzini contitolare dell’agenzia – I giornali non utilizzano un solo giornalista o un solo fotografo, ma è l’insieme delle professionalità che conferisce al media la sua forza e la sua autorevolezza. Così può essere per la redazione aziendale”.

L’agenzia conta su professionisti della notizia con diverse specializzazioni verticali, dalla salute al green al tech, dal fashion al lifestyle al design, e anche brand-video reporter e brand-fotografi, grafici e anche illustratori.

“Quello di trovare le notizie per le aziende è da sempre un asset della nostra agenzia – conclude Gazzini – capace di mediare le esigenze aziendali con quelle dei trend richiesti dal web, dai social e dalle news online e offline. Talvolta capita che le imprese sottovalutino il valore di certe iniziative che, se ben comunicate, possono contribuire ad accrescere reputazione e visibilità”.