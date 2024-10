A far ballare le celebrities e gli imprenditori a “Il Salotto delle Celebrità” quest’anno ci ha pensato Eric House Device, nome d’arte di un grandissimo DJ e produttore di musica house, techno ed elettronica. Le sue molteplici esperienze all’esterno l’hanno portato fino a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema, per far risuonare la sua passione e per portare la sua energia musicale al servizio dei presenti all’evento. In questa intervista conosciamo al meglio Eric e la sua musica.





"Benvenuto! Potresti descrivere brevemente di cosa ti occupi e cosa ti distingue rispetto agli altri nel settore?"

Buongiorno a tutti! La mia missione è emozionare il pubblico con dj set unici e particolari, mixando ricordi e ricerca di nuove tendenze musicali perché il Dj deve sempre essere precursore e pioniere.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

I progetti futuri sono tanti, in primis creare una label personale per uscire con produzioni nuove ed esclusive, la seconda novità emozionante è una nuova collaborazione con una società la FSG Productions che ha molti progetti musicali anche diversi dalla dance sperimentando nuove sonorità.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

È stato un onore aver partecipato a questo evento, le motivazioni che mi hanno portato qui sono quelle di ampliare i contatti per nuove collaborazioni e le aspettative di nuovi ingaggi futuri.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Io sono sempre stato legato fin da piccolo al cinema in quanto ero e sono affascinato dalle spettacolari colonne sonore che accompagnano i film, la lista dei registi ed attori sarebbe lunghissima: per quanto riguarda i registi Tornatore, Tarantino, Clint Eastwood, Almodovar, Del Toro e molti altri.

Invece per gli attori vi posso citare Joaquin Phoenix, Samuel L. Jackson, Henry Cavill ed ultimamente mi piace molto Jeremy White.

La lista sarebbe infinita, anche Brad Pitt, Johnny Depp ed Al Pacino si inseriscono nella mia top degli attori.

Il cinema con le varietà di colonne sonore abbinate ai film sono una fonte dì ispirazione illimitata.