Annunciati i verdetti dei prestigiosi Critics Choice Awards, i premi con cui la Broadcast Film Critics Association (BFCA), formata da critici americani, elegge annualmente le migliori produzioni e le migliori interpretazioni in ambito cinematografico e televisivo.

I loro verdetti hanno un peso determinante nelle logiche dell’Awards Season. Basti pensare che lo scorso anno ben 11 verdetti dei Critics’ Choice Awards su un totale di 18 categorie simili a quelle degli Academy Awards sono stati confermati agli Oscar.

Quest’anno a conquistare il maggior numero di riconoscimenti è stato il pluripremiato road movie di Chloé Zhao, Nomadland che ha vinto nelle categorie per le quali parte favorito ai prossimi Oscar: miglior film, miglior fotografia, miglior adattamento e la "blindatissima" miglior regia (è il 46°premio che la Zhao vince come Best Director).