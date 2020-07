Il lancio del rover Perseverance su Marte è stato rinviato dalla NASA al 30 luglio.

In una nota di qualche giorno fa, l'agenzia spaziale americana ha affermato che è stato necessario approfondire un problema tecnico relativo a dei sensori per il controllo dell'ossigeno liquido, e questo ha provocato il ritardo del lancio.

Il compito del rover robot è quello di cercare segni di vita sul Pianeta Rosso ricorrendo anche all'uso di un drone.

L'arrivo su Marte è previsto nel febbraio 2021. La missione deve essere lanciata quest'anno, o la prossima finestra di lancio sarebbe nel 2022.

La partenza prevista è stata rinviata tre volte, prima al 20 luglio, quindi al 22 luglio e ora al 30 luglio.

Quella del rover Perseverance sarà la prima missione della Nasa dedicata esclusivamente alla ricerca di segnali di vita. Il rover raccoglierà campioni di roccia e suolo, li conserverà in involucri e li lascerà sulla superficie del pianeta in attesa di una successiva missione che si occupi di farli arrivare sulla Terra.

Perseverance studierà anche la geologia del Pianeta Rosso e valuterà come gli astronauti nelle future missioni su Marte potrebbero produrre ossigeno utilizzando l'anidride carbonica presente nell'atmosfera. Ossigeno che poi potrebbe essere utilizzato sia come carburante che per respirare.