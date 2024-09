Da diversi giorni una domanda mi sta assillando: questa amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Nigro, riuscirà a portare a termine il mandato di cinque anni? Io credo proprio di no, perché il malcontento è evidente anche tra i suoi più grandi sostenitori, molti dei quali si sentono estromessi dalla scena politica comunale. Si ha la netta sensazione che saranno proprio coloro che hanno sostenuto l’attuale sindaco e la sua squadra a decretarne la fine politica, accelerando la caduta di un’amministrazione già fragile.

Sin dal suo insediamento, l’amministrazione Nigro non ha mostrato la capacità di gestire in maniera efficiente la città. La maggioranza in consiglio è sempre stata tenue, più legata a equilibri di comodo che a un reale progetto per il bene del paese. Il sindaco sembra circondato da figure che, a detta di molti, manipolano il potere a loro piacimento, senza reale visione per il futuro di Stornara. Il pericolo più grande per Roberto Nigro, paradossalmente, potrebbe venire da un presunto amico che, dietro le quinte, potrebbe essere pronto a far crollare questa già vacillante amministrazione.

L’incapacità di governare la città è stata evidente anche sul fronte economico. Stornara è in crisi finanziaria, e gran parte di questa situazione è attribuibile alla gestione di Nigro e del suo team di “scappati di casa”, molti dei quali facevano parte anche delle precedenti amministrazioni. Invece di lavorare per il bene del paese, si è preferito inseguire il potere e cercare vantaggi economici personali. La pubblica amministrazione è diventata il bancomat di pochi, mentre i cittadini continuano a pagare per una gestione inefficace e fallimentare. La situazione economica del comune è in caduta libera, e il peso di queste decisioni lo sentono direttamente i cittadini, costretti a fare i conti con una città in declino.

Non c’è dubbio che l’amministrazione Nigro sia una delle più criticate che la storia di Stornara ricordi. Il malcontento è palpabile in ogni angolo del paese. La terra bruciata che questa squadra di “scappati di casa” ha creato attorno a sé non ha precedenti. I cittadini vedono un’amministrazione che non è in grado di risolvere i problemi fondamentali, e che sembra sempre più distante dalle loro esigenze quotidiane.

È ormai chiaro che l’attuale giunta comunale non sta amministrando con l’obiettivo di migliorare Stornara, ma piuttosto con l’intenzione di “tirare a campare”. La sensazione è che l’interesse principale sia quello di mantenere salde le proprie posizioni, piuttosto che risolvere i problemi del paese. Uno stipendio sicuro dalle casse comunali è un vantaggio che nessuno tra gli attuali amministratori sembra intenzionato a rifiutare, anche se ciò significa lasciare Stornara in balia del degrado e dell’inefficienza.

Secondo me, Stornara merita di più. La città ha bisogno di un’amministrazione capace di governare con competenza e trasparenza, piuttosto che un gruppo di persone che pare più interessato a perpetuare il proprio potere. I cittadini di Stornara, intanto, aspettano un cambiamento che sembra sempre più lontano.