Decreto liquidità approvato dalla Camera: adeguamento economico per medici di base, pediatri e specialisti ambulatoriali. Il testo ora passa al Senato per l'approvazione definitiva.

Diverse le novità introdotte da parte delle Commissioni riunite VI e X nelle scorse settimane. Tra queste, la distribuzione dei farmaci ospedalieri in tutte le farmacie, la salvaguardia del Consiglio di Amministrazione dell'Agenas dopo la nomina di Domenico Mantoan a commissario e la progettazione e realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.

Nel provvedimento viene poi riconosciuto ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta l'adeguamento della quota capitaria e oraria ai contenuti economici contemplati dall’Atto di indirizzo approvato ed integrato il 29 agosto 2019. Adeguamento immediato del trattamento economico riconosciuto anche agli specialisti ambulatoriali. Il 20% dei fondi riconosciuti in manovra per l'acquisto di apparecchiature per i medici di medicina generale potrà essere utilizzato per acquistare pulsiossimetri, utili per il videoconsulto con i pazienti.