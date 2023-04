Il tema della comunicazione è molto complesso. Gli esperti parlano della comunicazione assertiva come di una condizione ideale nelle relazioni. Infatti, il comportamento assertivo è costituito da un atteggiamento adatto al contesto nel quale ci si trova. le opinioni, le emozioni e i pensieri sono espressi con tranquillità e senza alcuna paura.

La comunicazione è oggetto di studi, non solo dopo l’introduzione di alcune facoltà universitarie, ma da sempre. In effetti, comunicare bene aiuta nel lavoro, permette di trovare un equilibrio ed evitare di essere fraintesi. Molti lo dicono chiaro: Non si può non comunicare.

La risposta è anche un modo per esserci. Spesso nelle relazioni vi è stanchezza, si abbandona il campo perché troppo difficile, ma bisogna fare attenzione alle conseguenza delle nostre assenze.

Nonostante la stanchezza e la noia, in alcuni casi non bisogna demordere e rispondere ad ogni virgola, e conquistare il campo centimetro per centimetro. Il motivo? Potrebbe passare per verità una bugia. Con il nostro silenzio, a volte diamo spazio all'errore, alla costruzione di mostruosità. Ebbene, anche se è difficile, a volte dobbiamo esserci.

La non risposta è sintomo di indifferenza, è sicuramente un segnale negativo, ma potrebbe essere efficace per far tacere certe voci, per combattere il pettegolezzo non alimentandolo? Chi ama i pettegolezzi non è l’unico da condannare; anche chi ascolta le maldicenze non fa una cosa saggia. I pettegoli non conoscono la felicità; sono troppo occupati a camuffare le loro amarezze con attività superflue che confermino la loro autostima.