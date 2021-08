Nella tarda serata di sabato, Alarm Phone aveva lanciato un appello per un barcone in legno in difficoltà che stava imbarcando acqua.

Hanno risposto all'appello Sea-Watch 3, Ocean Viking (SOS Mediterranee) e la barca a vela Nadir, della ong Resqship che fa missioni di monitoraggio nel Mediterraneo centrale.

Quella alla deriva, che le ong si sono trovate di fronte, era effettivamente una grande barca di legno a più ponti con centinaia di persone a bordo, che stava ormai imbarcando acqua.

Dopo un'operazione di salvataggio durata diverse ore, sono state circa 400 le persone tratte in salvo e che adesso stanno ricevendo le prime cure sulla Sea-Watch 3 e sulla Ocean Viking, con quest'ultima che aveva già a bordo circa 200 persone salvate in precedenti operazioni.

Ancora una volta, l'Europa ha delegato alle ong il compito di salvare vite umane.