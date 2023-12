Youtuber, digital content creator, influencer: sono le nuove star del web, che spopolano sui palchi dei centri commerciali di mezza Italia.

Un esempio significativo lo si è visto questo weekend a Formì, il nuovo complesso nato fuori dal casello dell'A14 di Forlì.

Centinaia di giovanissimi assiepati attorno al palco, per ascoltare Aurora Baruto e Gianmarco Zagato. Immancabili il rito del selfie collettivo (di spalle, per immortalarsi con l'ambito personaggio che si mette in posa sul palco), gli autografi, le metaforiche ghirlande di saluti e baci diffusi a piene mani.

Seguitissimi sui loro canali web, i due hanno intrattenuto il loro pubblico, che ne conosce a memoria tic e frasi da meme.

La super sorridente Aurora Baruto, diventata virale dalla sua cameretta di Adria e oggi personaggio da 4 milioni di follower, non si è negata all'incontro con i piccoli fans.

A sua volta il bel tenebroso Gianmarco Zagato, diventato famoso per i suoi video di genere horror, riscuote pure successo come scrittore di romanzi thriller.

Nuove professioni, non c'è dubbio. Lo spettacolo nel 2023 è (anche) questo.