Sono decine le scosse di assestamento che nella mattinata di mercoledì' 9 novembre stanno interessando la costa marchigiana pesarese dopo le due scosse di terremoto molto forti, registrate poco dopo le 7 di questa mattina.

La prima la più forte di magnitudo Mw 5.5 è avvenuta alle 07:07:24 in mare di fronte a Pesaro alle coordinate geografiche (lat, lon) 44.0130, 13.3240 ad una profondità di 8 km ed è stata percepita in varie zone delle Marche, da Ancona a Fano e Urbino.

La seconda di magnitudo ML 4.0 è stata avvertita alle 07:12:57 all'incirca nella stessa area, ma ad una profondità di 2 km.

Questo il punto stampa della regione Marche che ha riassunto le conseguenze del terremoto:

Naturalmente, molta la gente in strada e tante segnalazioni ai vigili del fuoco. Chiusi molti edifici pubblici a partire dalle scuole, in particolare a Fano, Pesaro, Senigallia e Ancona, per consentirne le verifiche strutturali.

Le conseguenza del terremoto si sono fatte sentire anche sul sistema dei trasporti ferroviario, per verificare eventuali danni e tenute dei binari.

Il sisma è stato avvertito in quasi tutta l'Italia centro settentrionale, in particolar modo in Romagna e a Bologna, specialmente ai piani alti delle case. Il sisma è stato avvertito anche in Umbria e nel Lazio.