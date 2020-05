Siamo orgogliosi e felici di aver collaborato a un progetto molto sensibile e bello grazie al nostro nuovo Socio e Autore Giuseppe Riccio.



Direttamente dalle sue parole vi sveliamo il progetto: UN SORRISO PER I BAMBINI.



"In questo periodo in cui siamo stati tutti chiamati a rimanere a casa, i bambini hanno pagato un prezzo molto alto: senza scuola, senza amici, senza corse, giochi all'aperto e soprattutto senza ben comprenderne il motivo.

A loro voglio fare un dono: dall'idea di piantare un semino per creare balconi colorati, nasce il racconto che narra Poggibonsi e la sua Fortezza, "Le invenzioni di Bartolone e il sorriso ritrovato".

La Fiaba è in versione e-book e Pdf ed è possibile scaricarla GRATUITAMENTE dal nostro sito al link:

www.emisferodestro.org/autori-e-libri

Edito Nonarà Edizioni Digitali

Un appello a tutte le mamme...

Scaricate GRATUITAMENTE la fiaba di Giuseppe Riccio e leggetela a vostri bimbi!

Formato e-book (Epub, Kindle) oppure Pdf.

Utilizzate questo link: emisferodestro.org/autori-e-libri

Non perdetevi l'intervista con Giuseppe Riccio - LUNEDÌ 18 maggio per la rubrica "Chiave di Sol" for Blog "I Love YOU Toscana".