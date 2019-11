Gordon Sondland - imprenditore nel settore alberghiero, banchiere e importante finanziatore di Donald Trump nella campagna per le presidenziali del 2016 - ricopre l'incarico di ambasciatore Usa all'Ue ed è uno dei testimoni chiave della vicenda collegata alla telefonata di Donald Trump al presidente dell'Ucraina.

Quest'oggi era chiamato a testimoniare su ciò di cui era a conoscenza in relazione a quella vicenda davanti alla Commissione Intelligence, nella seconda udienza pubblica di questa settimana che vede la Camera dei Rappresentanti Usa indagare per la messa in stato di accusa di Donald Trump.



Sondland ha dichiarato di aver lavorato con l'avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani, sulle faccende che riguardavano l'Ucraina seguendo gli "ordini del presidente".

Sondland ha fornito gli scambi di corrispondenza che dimostrano che lui e il segretario di Stato, Mike Pompeo, hanno lavorato per convincere il presidente ucraino Zelensky ad iniziare ad indagare sui Biden per sbloccare i 391 milioni di dollari in aiuti militari che Trump aveva fermato. Gli aiuti sono stati infine erogati a settembre.

"Tutto bene. Stai facendo un ottimo lavoro. Continua ad inisistere", aveva scritto Pompeo a Sondland all'inizio di settembre, in una delle e-mail fornite insieme alla sua testimonianza.

"Tutti (Trump, Pompeo e Giuliani) erano coinvolti", ha detto Sondland.

Pompeo, durante una visita in Europa mercoledì, ha rifiutato di commentare la testimonianza.







Ma per Donald Trump non vi erano secondi fini in relazione al blocco degli aiuti militari, che - dice lui - non erano collegati all'avvio di una inchiesta nei confronti dei Biden, padre e figlio.