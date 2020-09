Ieri ho avuto il grande onore di essere stata eletta presidente di ECR, il partito dei conservatori europei che raggruppa più di 40 partiti europei e occidentali. Ringrazio la famiglia dei conservatori per la grande fiducia che mi è stata data. Continueremo insieme a lavorare e a batterci per un’Europa confederale di Stati Liberi e Sovrani. Fratelli d’Italia è sempre più protagonista nel quadro politico internazionale: contro lo strapotere dei tecnocrati e dei burocrati, per costruire un’Europa che sappia difendere la sua identità e quella delle Nazioni che la compongono. Un’Europa di Patrioti.

Così Giorgia Meloni ha commentato la notizia con la quale fa sapere che la formazione che raccoglie una parte degli estremisti di destra presenti nel Parlamento europeo l'ha eletta presidente... grazie ai 6 parlamentari di FdI che fanno di quel partito uno dei principali esponenti del gruppo parlamentare a Bruxelles.

Infatti, l'incarico di segretario è stato assegnato alla polacca Anna Fotyga di Diritto e Giustizia con i suoi 24 membri presenti all'europarlamento, mentre sarà lo spagnolo Jorge Buxadé di Vox ad occuparsi della cassa.

Gli estremisti di destra di ECR hanno come proprio riferimento il motto Dio, Patria e Famiglia e come qualsiasi formazione simil fascista che si rispetti si proclamano fieramente anti comunisti... mettendo la Cina tra i suoi principali nemici, così come l'Islam... anche se poi si dicono convinti sostenitori dei diritti degli uiguri, etnia turcofona, che vive soprattutto nello Xinjiang, perseguitata dal governo di Pechino ma di religione islamica.

Sovranisti al cento per mille gli appartenenti ad ECR auspicano pertanto una strenua difesa dello Stato nazionale e si oppongono al federalismo europeo e a qualsiasi iniziativa che abbia come finalità la sussidiarietà... e con ciò, naturalmente, pretendono anche di difendere le "radici cristiane" dell'Europa.

La coerenza prima di tutto!