Benvenuti a un'intervista esclusiva con Gianni Bonadies, il fondatore di un centro di massaggi olistici, un'oasi di relax che mira a promuovere il benessere totale attraverso un approccio olistico. Esploreremo la missione distintiva del centro, i progetti futuri ambiziosi, le aspettative per un evento esclusivo e il legame personale del fondatore con la musica. Immergiamoci in questa conversazione che celebra la connessione tra benessere, musica e esperienze uniche.





“Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

La nostra missione principale è promuovere il benessere totale attraverso un approccio olistico ai massaggi, offrendo un'esperienza rilassante che non solo lenisce il corpo, ma anche la mente e lo spirito. Ci differenziamo dagli altri grazie alla nostra attenzione particolare all'approccio olistico. Oltre alle tecniche tradizionali di massaggio, integriamo pratiche che tengono conto degli aspetti emotivi e energetici della persona.

“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

Attualmente la mia visione è quella di ampliare l'organico e trasformare il nostro centro in un luogo ancora più vasto e completo, offrendo una gamma diversificata di servizi che vanno oltre i massaggi olistici. Sto considerando l'introduzione di nuove pratiche di benessere, come trattamenti di bellezza, corsi di yoga o meditazione, e altre iniziative che promuovano la salute e l'equilibrio complessivo.

“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

Partecipare a un evento esclusivo come il Salotto delle Celebrità a Sanremo ti offre l'opportunità di entrare in contatto con persone influenti. Questa visibilità potrebbe aiutarmi ad aprire nuove porte e collaborazioni nel settore.

Come massaggiatore, avrò l'opportunità di offrire il mio contributo al benessere delle celebrità presenti. Potrebbe essere gratificante sapere di aver contribuito a creare un'esperienza positiva e rilassante per le persone coinvolte nell'evento.

“In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

La mia passione per la musica è profonda e ha svolto un ruolo significativo nella mia vita e nel mio approccio al benessere. La musica ha il potere di trasmettere emozioni e creare un'atmosfera che contribuisce al rilassamento e al benessere generale.

In particolare, sono stato influenzato da una vasta gamma di artisti e generi musicali. Artisti come Annalisa e Emma Marrone hanno avuto un impatto significativo su di me. Sarà un'opportunità straordinaria per condividere la mia passione per il benessere con una nuova audience e celebrare la connessione unica tra musica e benessere.