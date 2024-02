Inter batte Lecce 4-0: doppietta di Lautaro Martinez, a segno anche Frattesi e De Vrij. Dieci i successi consecutivi dei nerazzurri nel nuovo anno, considerando tutte le competizioni. In casa del Lecce finisce 4-0 una gara molto aperta nel primo tempo e senza storia nel secondo: un lampo di Lautaro Martinez consente alla capolista, non bella come di solito, di andare comunque negli spogliatoi in vantaggio di misura. Nella ripresa, la squadra di Simone Inzaghi fiorisce, trascinata da Davide Frattesi - dieci tra gol e assist in stagione - e un Alexis Sanchez più vicino ai suoi giorni migliori. C'entra, è inevitabile dirlo, ance il calo fisico della formazione di Roberto D'Aversa, che non poteva tenere il ritmo cholista della prima frazione di gara e si squaglia al sole dello strapotere interista.

La notizia migliore, per Inzaghi, non sono neanche i nove punti di vantaggio, con una partita in meno, sulla Juventus seconda in classifica. Da Lecce, il tecnico piacentino torna con rinnovate risposte quanto all'affidabilità di una rosa che non offre un passaggio a vuoto neanche quando l'undici di partenza è tutto o quasi composto da seconde linee. Quanto ai padroni di casa, il Via del Mare che si svuota ben prima dl triplice fischio tradisce l'insoddisfazione per un momento a dir poco complicato: terza sconfitta consecutiva, ottava nelle ultime dieci giornate per i giallorossi, la trasferta di Frosinone sarà uno snodo fondamentale per conquistare una salvezza tutt'altro che scontata.