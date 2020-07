Dopo aver fatto da gregario al negazionismo di stampo sovranista, Andrea Bocelli ha contato i danni d'immagine che le sue dichiarazioni gli stavano causando e si è visto costretto, come sempre accade in casi analoghi, a fare marcia indietro in relazione a quanto detto, giustificandosi con l'esser stato frainteso... come se quello da lui dichiarato potesse essere diversamente interpretabile!

Queste le sue dichiarazioni, via social, espresse in italiano e in inglese... dato che quello che ha detto al Senato non è passato inosservato (ahi lui) neppure all'estero:

«Da sempre mi sono speso per combattere la sofferenza e l’ho fatto anche recentemente con l’avvento di questa sciagurata pandemia, come molti sanno.Perciò se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perché proprio non era nelle mie intenzioni.Così come nelle mie intenzioni non era di offendere chi dal Covid è stato colpito.Del resto, come sapete, la mia famiglia non è stata risparmiata dal virus: siamo stati tutti quanti contagiati e tutti abbiamo temuto il peggio; perché nessuno può conoscere l’andamento di una malattia come questa, che è ancora oggi sconosciuta.Lo scopo del mio intervento al Senato era quello di sperare in un prossimo futuro in cui i bambini soprattutto, possano ritrovare la normalità, possano sperare di vivere “da bambini”, giocando tra loro, abbracciandosi, come devono fare i bambini per poter crescere sani e sereni.Questo solo era il senso del mio intervento ed a tutti quelli che a causa del modo in cui mi sono espresso – sicuramente non il più felice – e dalle mie parole hanno trovato ragioni per sentirsi offesi o hanno sofferto per quello che ho detto, a loro chiedo sinceramente scusa, perché le mie intenzioni erano tutt’altre, erano esattamente il contrario».

Per alcuni - mi rimetto al giudizio di chi si intende di musica e cantanti - Bocelli non sarebbe mai stato un cantante lirico e, ad oggi, neppure un cantante... quel che è sicuro, però, è che Bocelli non è un oratore, visto che dopo un paio di giorni ci ha spiegato che quello che lui ha detto al Senato va in realtà interpretato come l'esatto contrario rispetto a ciò che lui ha dichiarato. In pratica, pur dicendo nero, lui credeva di dire bianco!

Buon per lui se esistono persone che possono bersi tali fandonie.

Piuttosto, quanto accaduto serva a Bocelli di lezione per il futuro. Se per sue ragioni personali ha bisogno di trasformarsi nel galoppino di questo o quel politico, è opportuno che se ne scelga uno che propagandi argomenti che siano più seri e meno equivoci di quelli dei sovranisti alla Salvini, altrimenti finirà per essere nuovamente "frainteso".