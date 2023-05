L'allerta lanciata dalla Protezione Civile per criticità idraulica dal 2 al 3 maggio sui principali affluenti del fiume Reno nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna non era infondata.

Le esondazioni che hanno colpito l'Emilia Romagna tra il 2 e il 3 maggio 2023 hanno causato gravi danni e disagi alla popolazione e alle infrastrutture. Secondo il Centro Meteo dell'Emilia-Romagna, le precipitazioni sono state incessanti e hanno interessato tutte le zone tra Reggiano, Modenese, Bolognese, Ferrarese, Ravennate e Forlivese. Alcuni fiumi e torrenti, come il Senio, il Sillaro e il Lamone, hanno rotto gli argini e allagato le strade, le case e i campi. A Bologna, la Via Emilia è stata chiusa in diversi punti per l'acqua alta.

Sono state evacuate oltre 250 persone nel Ravennate e centinaia di altre in altre località. Le scuole sono state chiuse in molti comuni e i treni sono stati fermati o cancellati per le interruzioni delle linee ferroviarie . Si stima che i danni economici siano ingenti, soprattutto per l'agricoltura e il turismo, settori già provati dalla pandemia di Covid-19.

Accumuli totali sui 120-150 millimetri si sono registrati sulle aree dell'interno modenese, bolognese, imolese, faentino e forlivese;

Accumuli totali sui 50-70 millimetri su interno parmense, reggiano, ferrarese e pianura romagnola;

Accumuli totali non oltre 20-40 millimetri su piacentino e riminese, le zone più ai margini del peggioramento.

I corsi d'acqua che hanno fatto registrare le maggiori criticità sono stati il fiume Tiepido a Fossalta (MO), il canale Navile-Savena a Bentivoglio (BO), il fiume Idice a Castenaso (BO) – San Martino in Argine (BO) – S. Antonio (BO), il fiume Quaderna a Medicina (BO), il fiume Sillaro a Sesto Imolese (BO), il fiume Santerno a Sant’Agata (RA), il fiume Senio a Tebano (RA), il fiume Lamone a Rivalta (RA), il fiume Montone a Castrocaro (FC).

Tra le esondazioni più gravi si segnalano quelle del fiume Lamone a Faenza, che ha rotto gli argini in due punti, del fiume Senio a Cotignola e del torrente Sillaro a Castel San Pietro Terme. A causa delle condizioni meteo critiche, sono state sospese le attività scolastiche in molti comuni della regione e la circolazione ferroviaria è stata fortemente limitata. Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha chiesto l'intervento del governo per affrontare la situazione.

Purtroppo si registra anche una vittima, un uomo di oltre 80 anni travolto dalle acque del Senio esondato questa mattina a Castel Bolognese (Ravenna). L'anziano avrebbe comunque percorso in bicicletta una strada chiusa in precedenza per precauzione e sarebbe morto annegato. Inoltre, nell'area di Bologna si registra il crollo di un'abitazione a causa dello smottamento del terreno. Almeno una persona sarebbe dispersa.