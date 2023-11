Nell'intervista di Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1,a Papa Francesco si è parlato di una eventuale abolizione del celibato dei preti: "Potrebbe aiutare a a superare la crisi delle vocazioni?". "Nelle chiese occidentali c'è una disciplina dal secolo XII che cominciò il celibato. Può essere tolta, ma non credo che aiuti", risponde il Pontefice.

"Toglierebbe una cosa brutta: alcuni preti sono 'zitelli'. Il prete deve essere padre, parte della comunità". E ricorda la sua fidanzata prima dei voti: "Buona, lavorava nel cinema, molto buona".... (Rai News)

Per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati il Pontefice si tiene lontano dalle problematiche attuali della Chiesa per evitare di intervenire mantenendo l'immobilismo sui preti sposati che sono una grande risorsa per arginare la crisi delle vocazioni.