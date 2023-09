L’Adnkronos pubblica un’accusa di Dini al Papa. Ma di fatto Bergoglio non è un progressista... anzi, al contrario frena con un certo "immobilismo" le giuste riforme della Chiesa. Sbagliata l’analisi di Dini per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati. L'associazione dei preti sposati italiani è da anni impegnata nella Chiesa e nella società per la riammissione al ministero dei preti sposati.

Di seguito l’articolo:

(Adnkronos) – “Papa Francesco? In un certo senso è un Papa di sinistra, che sta trasformando la Chiesa mettendo a repentaglio i suoi Sacri principi”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Lamberto Dini, ex premier, ministro e direttore della Banca d’Italia, raccontando l’incontro avvenuto col Pontefice in occasione della camera ardente che accoglieva la salma Giorgio Napolitano.Secondo lei l’attuale Santo Padre è da considerarsi ‘pericoloso’ per la Chiesa? “La Chiesa è un’organizzazione politica, nel senso che cerca di modificare i suoi atteggiamenti coi mutamenti della società. Ad esempio: prima il matrimonio era indissolubile, poi si è cominciato a parlare di divorzio, ora si parla di accogliere le coppie dello stesso sesso. Questo è un Papa progressista che sta cambiando, trasformando la Chiesa, non so se per il meglio”.Dini ha poi raccontato un aneddoto su di un viaggio fatto da Giorgio Napolitano negli Stati Uniti, alla fine degli anni Sessanta: “Ai tempi vivevo negli Usa e in diverse occasioni lo accolsi a casa mia, per presentargli i grandi rappresentanti dell’economia mondiale”. Anche lei, per un breve periodo, sembrava poter diventare inquilino del Colle. “Nel 2013 ero uno dei candidati al Colle per le forze non di sinistra. Sarebbe stato un grandissimo onore – ha concluso a Rai Radio1 Dini – il più grande che un cittadino possa ricevere”.