Mantiene i valori fondamentali dell'oratorio, ma ha aggiornato il suo lifestyle; parliamo dell'oratorio 4.0, un progetto del team dirigenziale della USSA Rozzano, polisportiva affermata che propone calcio, volley e basket e che nel corso del tempo ha raccolto consensi istituzionali – come il Discobolo d'Oro al Merito Sportivo del CSI nel 2019 – e titoli sportivi come – Campioni d'Italia nel calcio con la categoria Juniores nel 2023, 6 campionati vinti negli ultimi 3 anni, compresa la categoria Eccellenza – il tutto, nel solco della tradizione e grazie all'aiuto di decine di volontari che si mettono a disposizione per la crescita dei ragazzi che, come è nell'intenzione del Presidente e dell'intero direttivo societario, non è solo di tipo tecnico ma soprattutto umano con uno stile di inclusione e non esclusione.



"Come società cerchiamo sempre di distinguerci non solo per l'impegno verso la crescita dei giovani, ma estendendo la nostra azione educativa anche a dimensioni sociali, civiche e ambientali. USSA è diventata con il tempo un riferimento per tutto il territorio di Rozzano e i comuni limitrofi, da dove provengono moltissimi ragazzi iscritti.



Il recente inserimento in società di un Responsabile commerciale e marketing ha dato lo slancio per iniziare una serie di progetti che erano in cantiere da tempo, dedicando all'interno del complesso USSA Stadium una zona per la sala stampa e social, dove verranno intervistati gli atleti: "Nell'epoca dei social e del digitale, vogliamo valorizzare gli atleti con video di presentazione e interviste postpartita, per raccontare con ancora più entusiasmo le nostre attività" -sottolinea il Responsabile commerciale Nicola Giliberti- " inoltre stiamo programmando uno spazio gym per la rieducazione degli atleti post infortunio." "Il nostro obiettivo è posizionarci come punto di riferimento sociale oltre che sportivo" -continua Giliberti- "anche le attività locali e le istituzioni hanno dimostrato ampia fiducia in USSA e lo testimonia il fatto che da 2 anni veniamo scelti dal CSI di Milano per la gestione di tutte le finali dei campionati di calcio a 11."



L'importanza all'ambiente resta un altro dei valori fondamentali; "siamo attenti al green e da inizio anno 2024 sono state installati nella struttura dello Stadium 10 punti luce indipendenti a energia solare. Il progetto è molto più ampio con l'intenzione di posizionare diversi pannelli fotovoltaici all'interno della struttura per ottimizzare il consumo energetico e un garden a km0, ed essere così la prima società sportiva ad impatto zero."



La società nata all'ombra del campanile nel quartiere periferico di Rozzano, punta decisamente al futuro!