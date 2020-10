Da oggi, Venerdì 9 Ottobre, è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “UN SOGNO NON SVANISCE”, il nuovo singolo estivo del cantautore italiano ANDREA PIMPINI.

Link: fanlink.to/unsognononsvanisce

Il brano anticipa il nuovo album di inediti in uscita Venerdì 30 Ottobre “Quando Cammini Per Strada” (Level Music / Warner Music Group) già disponibile per il pre-save: levelmusic.lnk.to/quandocamminiperstrada

“Un Sogno Non Svanisce” rappresenta un assaggio di ciò che sarà il nuovo disco

Un brano caratterizzato da una forte carica pop-rock, dall’inconfondibile voce di Andrea Pimpini e dal testo semplice ma allo stesso tempo profondo. Un invito a credere nei propri sogni e a lasciar perdere critiche e giudizi della gente. Perché chi critica, come recita la canzone, non ha sogni

“Quando Cammini Per Strada” è il terzo album di Andrea Pimpini e segna una svolta decisiva rispetto ai precedenti lavori discografici dell’artista

“Lo definirei il mio disco più bello – spiega Andrea – Spero che la gente lo apprezzi, ci ho lavorato tanto e ho cercato di portare un prodotto migliore rispetto ai miei precedenti lavori in studio”

Andrea Pimpini, 18 anni, è un giovane cantautore italiano. Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics, Fiera di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone.

Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e alla nuova edizione Romics.

A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano, accolto con grande entusiasmo dal pubblico, viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media.

Nel 2019 esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. L'album riceve migliaia di stream e viene promosso su IlPescara.

Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono annunciate sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia

Durante l’ultima stagione estiva, Andrea è stato ospite di varie manifestazioni canore trasmesse in diretta televisiva.

