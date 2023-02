Ai premi assegnati dal sindacato dei truccatori e degli hair-stylist professionisti, la Makeup Artists and Hair Stylists Guild (MUAHS) tra i vincitori di quest'anno spiccano i 2 favoriti agli Oscar per il Miglior trucco e acconciatura: Elvis e The Whale.

Nella storia di questo premio su 9 edizioni ben 7 volte il vincitore delle categorie Best Film Period/Character Make-Up e Best Film Period/Character Hair Styling ha vinto successivamente anche l'Oscar.