I cani non sono giocattoli usa e getta. Non sono giocattoli che si abbandonano in campagna o in strada sperando che sopravvivano. I cani sono essere viventi, dotati di cuore, cervello e sangue.

Se potete, riflettete...



Io sono morto oggi! Vorrei che dedicaste 5 minuti a leggere la mia storia perché non sia vana.Sono entrato in canile a 3 mesi e mi hanno chiamato PENNA. Non era un canile "lager", ma un normale canile sovraffollato del centro nord italia, e lì ho aspettato che qualcuno si accorgesse di me... Ho aspettato... ho aspettato per 13 lunghi anni!Naturalmente non ero solo in gabbia e i miei compagni di prigionia non sono certo stati teneri, sono stato morso tante volte e più di una volta ho rischiato di morire perché non mi facevano mangiare , ma io ho resistito... e poi finalmente un angelo di nome Monica si è accorto di me! Ha deciso di tirarmi fuori di li e di darmi qualche mese di felicità. Mi ha affidato a delle sue amiche, Sandra e Silvana, che si sono prese cura di me! Ero ridotto malino, magro e tutto storto dall'artrosi... Mi ricordo che quando sono arrivato a casa loro era inverno e mi avevano preparato un lettone morbido davanti al calorifero... Io non sapevo cosa fosse una casa e quel meraviglioso calduccio, ed ho passato 2 giorni li con la schiena appiccicata al calorifero! Per me era il paradiso! Nonostante tutti i pronostici mi sono ripreso. Nessuno avrebbe mai creduto che avrei vissuto ancora per quasi 3 anni e in questi 3 anni sono stato amato e coccolato, ho avuto la pappa buona, ho dormito al caldo e in un letto morbido, ma la vecchiaia non si può fermare! Ora sono morto, ma sono morto felice, perché qualcuno mi ha dato una speranza e qualche anno di felicita, ma non posso non pensare che se Monica non mi avesse salvato, di me ora non resterebbe niente, non una foto, non un ricordo, nessuno piangerebbe la mia morte! E questa purtroppo è la sorte che tocca a tanti cani che passano tutta la vita in canile, nell'indifferenza generale. Perciò prima di far nascere nuovi cani pensa a me! E prima di comprare un cane, invece di adottarne uno, pensa a me! E se puoi tira fuori un cane anziano dal canile... anche un solo giorno di felicità può riscattare una intera vita di sofferenza!







