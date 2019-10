Nonostante le dichiarazioni roboanti di Johnson, in base alle quali il 31 ottobre, con un accordo o senza, il Regno Unito sarebbe comunque uscito dall'Europa, la Brexit non ci sarà.

La nuova scadenza concessa su richiesta dei parlamentari della Camera dei Comuni, ha visto i 27 Paesi del Consiglio europeo concordi nel confermare la data del 31 gennaio 2020.

Come spiegato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, la nuova data va considerata come una "flextension", il che significa che il Regno Unito potrebbe lasciare l'Ue anche prima della data fissata nel caso la Camera dei Comuni voti un accordo in tal senso.

Inoltre, la decisione verrà formalizzata con il procedimento della procedura scritta che eviterà così una nuova riunione del Consiglio europeo.





The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019



Pertanto, a causa del Benn Act, che impedisce a Johnson di uscire dall'Europa con una hard Brexit, anche dopo le 23 (ora britannica) del 31 ottobre, il Regno Unito rimarrà ancora nell'Ue.

Che cosa accadrà adesso? Lo capiremo nelle prossime ore. Quasi certamente in Gran Bretagna si avranno nuove elezioni che dovrebbero essere indette già questa settimana. D'accordo, anche se non con la data per celebrarle, i partiti di opposizione SNP e Dems Lib, mentre i laburisti sono in cerca di garanzie che impegnino Johnson anche in futuro ad utilizzare nuovamente una legge come il Benn Act per evitare un addio all'Unione europea senza un trattato che tuteli e garantisca in modo certo cittadini e aziende britanniche.