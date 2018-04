La meravigliosa "energia" di Jessica Notaro

Jessica Notaro, ormai conosciuta da tutti per essere stata vittima del suo ex da cui è stata aggredita con dell'acido, viene chiamata in causa dagli avvocati del suo aggressore, condannato a 10 anni di carcere.

A Jessica, concorrente del programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, in una lunga lettera pubblicata anche sui giornali, viene intimato di smettere di parlare della sua vicenda e del suo aggressore, nei confronti del quale creerebbe un clima ostile tramite la sua partecipazione al programma.

Comme replica sono arrivate le risposte indignate da parte della Carlucci, della Lucarelli... che si sono dette orgogliose di avere una donna così coraggiosa che dopo quanto le è successo ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco.

Il signor Tavares, l'ex di Jessica, è riuscito ad avere un suo spazio anche in prima serata e sui media, con una lettera che ha lasciato non poche perplessità, anche da parte dei suoi legali.

Qualcuno dovrebbe ricordargli che ha rovinato la vita di una donna, non solo per le cicatrici esteriori ma per quelle interiori,. Nonostante ciò, pretende di continuare a d interferire nella vita di Jessica, facendo parlare di sé ancora una volta?

Un brava a Jessica che ha dimostrato di esser la miglior cura per ogni donna che si trovi a vivere situazioni analoghe. Un applauso alla sua forza, al suo coraggio pieno di energia, per l’esempio che dà nel dimostrare che si può ricominciare, che si deve ricominciare.

Un esempio per dar forza ai diritti delle donne.